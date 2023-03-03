Об этом сообщило издание Delfi.

Отмечается, что такое решение было принято, когда констатировали, что не было действий, которые можно было бы квалифицировать как преступные.

Известно, что расследование было начато 24 февраля 2023 года. Ночью были задержаны два гражданина России, которые красной краской запачкали забор вокруг российского посольства и тротуар.

Кроме того сообщается, что в ходе расследования выяснили, что граждане РФ сделали это, выражая протест против войны, которую Россия ведет в Украине и против убийства мирных граждан. Темное время суток для протеста они избрали, чтобы не нарушать закон о порядке.

Издание отмечает, что прокурор объяснил свое решение тем, что граждане РФ хотели высказать свою гражданскую позицию против войны России в Украине, а не испортить имущество и не нарушить общественный порядок.

Согласно материалам дела, действия подозреваемых, их протест, длился недолго, в темное время суток, рядом никого не было, поэтому нельзя сказать, что они нарушили общественный порядок.

После того, как прокурор принял решение, собранные материалы были переданы на рассмотрение в ГКП Вильнюсского округа, чтобы полиция оценила, не нарушили ли граждане РФ положения Кодекса административных правонарушений.