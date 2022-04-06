В Литве пруд перед посольством РФ закрасили в кроваво-красный как протест против преступных действий путинской армии на территории Украины

Об этом сообщила фотограф из Литвы Неринга Рекасюте в своем фейсбуке.



Идея акции принадлежит ей, а также активисткам Берти Тилмантайте и Аурелии Урбонавичюте. Заплыв в кровавом озере совершила литовская олимпийская чемпионка Рута Мейлютите.



По словам Рекасюте, перформанс является призывом к действиям в поддержку украинского народа, пострадавшего от геноцида, совершенного Россией.



"Это призыв не оставаться нейтральным перед лицом войны. Призыв принимать активное участие в защите жизни, свободы и демократии украинского народа, который Россия пытает, насилует и убивает.

Важно не оцепенеть перед ужасающими картинами массовых убийств украинцев и их боли", - пишет она.



По ее мнению, из-за нерешительных действий некоторых стран ЕС очень важно продолжать собственное сопротивление, а именно распространять правдивую информацию, заниматься волонтерством, протестовать и оказывать давление на правительства, чтобы они приняли необходимые меры.



"Кровавый пруд подчеркивает ответственность России за совершение военных преступлений против украинцев. Плавание, которое выполняет литовская олимпийка Рута Мейлютите, символизирует необходимость постоянных усилий для борьбы", - добавляет Рекасюте.



Сообщается, что пруд перед посольством РФ окрасили экологичной краской, которая является экологически чистой и широко используется в биологических научных испытаниях.

Напомним, что в Будапеште создали инсталляцию в виде детской братской могилы, чтобы почтить убитых оккупантами украинских детей