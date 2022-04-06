English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В Литве пруд перед посольством РФ закрасили в кроваво-красный как протест против преступных действий путинской армии на территории Украины

В Литве пруд перед посольством РФ закрасили в кроваво-красный как протест против преступных действий путинской армии на территории Украины

6 апреля, 2022 среда
17:42
Мир

В литовском Вильнюсе пруд перед посольством России закрасили в кроваво-красный цвет как протест против преступных действий путинской армии на территории Украины и призыв к решительным мерам против страны-агрессора

Об этом сообщила фотограф из Литвы Неринга Рекасюте в своем фейсбуке.

Идея акции принадлежит ей, а также активисткам Берти Тилмантайте и Аурелии Урбонавичюте. Заплыв в кровавом озере совершила литовская олимпийская чемпионка Рута Мейлютите.

По словам Рекасюте, перформанс является призывом к действиям в поддержку украинского народа, пострадавшего от геноцида, совершенного Россией.

"Это призыв не оставаться нейтральным перед лицом войны. Призыв принимать активное участие в защите жизни, свободы и демократии украинского народа, который Россия пытает, насилует и убивает.
Важно не оцепенеть перед ужасающими картинами массовых убийств украинцев и их боли", - пишет она.

По ее мнению, из-за нерешительных действий некоторых стран ЕС очень важно продолжать собственное сопротивление, а именно распространять правдивую информацию, заниматься волонтерством, протестовать и оказывать давление на правительства, чтобы они приняли необходимые меры.

"Кровавый пруд подчеркивает ответственность России за совершение военных преступлений против украинцев. Плавание, которое выполняет литовская олимпийка Рута Мейлютите, символизирует необходимость постоянных усилий для борьбы", - добавляет Рекасюте.

Сообщается, что пруд перед посольством РФ окрасили экологичной краской, которая является экологически чистой и широко используется в биологических научных испытаниях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Литва
война с Россией
Читайте также:
окупанти
5 апреля, 2022 вторник
Оккупанты перегруппируют войска и сосредотачивают усилия на подготовке наступления на востоке, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, - Генштаб
Олексій Данілов
3 апреля, 2022 воскресенье
Донетчина, Луганщина, Харьковщина. Данилов сказал, где "в ближайшее время" ждать новых ударов россиян
Херсон окупанти
5 апреля, 2022 вторник
ВСУ уже на подступах к Херсону. В радиусе 20 км идут тяжелые бои за город, - депутат Херсонского облсовета
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.83
  • EUR
    Покупка 31.93
    Продажа 32.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
6 апреля
18:54
Обновлено
Верещук призвала жителей Луганщины и Донетчины эвакуироваться, пока есть возможность. Также советуют выехать жителям Барвинкового и Лозовой в Харьковской области
17:55
Эксклюзив
Олаф Шольц
100 млрд евро, которые Шольц выделил на немецкую армию, изменят баланс сил в Европе капитально – российский социолог из Германии
17:48
Некоторые решили воспользоваться войной, чтобы ввести в Украине цензуру. И по заказу российского агрессора начать уничтожать украинское телевидение, - Княжицкий об отключениях "Еспресо", "Прямого" и 5 канала
17:39
нефть
Китайские нефтеперерабатывающие госкомпании, несмотря на большие скидки, избегают новых контрактов с Россией, - Reuters
17:32
Виктор Орбан
Венгрия может начать оплачивать поставки российского газа в рублях
17:31
Эксклюзив
Слезы в эфире. Ведущая "Еспресо" расплакалась, рассказывая об изнасиловании украинок оккупантами
17:29
Бюджет России сейчас – это бюджет войны против Украины, - Шмыгаль
17:22
Эксклюзив
Арсений Яценюк
Я понимаю, почему выключили каналы Медведчука, но не понимаю, почему это произошло с "Еспресо", – Арсений Яценюк о выключении "Еспресо" в сети Т2
17:17
Глава Верховной Рады Стефанчук призвал спикеров ПАСЕ посетить Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку, Ворзель и Гостомель
17:10
СБУ нейтрализовала сеть вражеских корректировщиков и разоблачила агента спецслужб РФ, готовившего "списки" на уничтожение украинцев
17:04
Виктор Орбан
Путин не против переговоров в Будапеште о прекращении огня в Украине, но при определенных условиях, - Орбан после телефонного разговора с президентом РФ
16:47
За сутки полк "Азов" в Мариуполе повредил 2 танка, уничтожил склад боеприпасов и много вражеской пехоты РФ
16:46
Эксклюзив
Буча. 2 апреля 2022 года
Всех противников вступления Украины в НАТО следует везти в Бучу. Увидев преступления россиян, изменит мнение даже Макрон, - Фирсов
16:38
Генассамблея ООН 7 апреля будет голосовать за отстранение России от участия в Совете по правам человека
16:38
Жозеп Боррель
С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили России за энергоносители 35 млрд евро
16:37
Эксклюзив
Убежден, что решение об отключении "Еспресо" из сети Т2 является неправильным, – политик, боец ТрО Киева Егор Фирсов
16:32
Чехия и Германия будут лечить тяжелораненых украинских спасателей
16:25
Нацгвардейцы нашли поименный список одной из батальонно-тактических групп россиян, причастных к зверствам в Киевской области
16:22
Всеукраинский совет церквей заявил о геноциде Украинского народа, совершенном российскими войсками на Киевщине
16:14
Ирландия поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз
16:14
В Бердянске оккупанты заблокировали работу гумцентра и взяли волонтеров в плен, - местные власти
16:12
Было 8 ракет. Буквально доля секунды - и детей успели вытащить из кухни, они кушали, – две сестры из Чернигова рассказали, как пережили оккупацию и обстрелы
16:10
Страны ЕС, принимающие украинских беженцев, получат 3,5 млрд помощи, - Совет Евросоюза
16:07
Эксклюзив
Путин
Россия – самая сильная террористическая организация. С Путиным нужно вести переговоры как с террористом, - боец ТрО Киева Фирсов
16:02
Турция обнаружила и обезвреживает очередную мину в Черном море
15:57
Эксклюзив
Нам нужно настраивать себя на то, что эта война скоро не закончится, – политик, боец ТрО Киева Егор Фирсов
15:54
Россияне из артиллерии обстреляли жилой массив Северодонецка, пылают 10 многоэтажек, - Гайдай
15:36
"Запорожсталь" поэтапно восстанавливает производство и вскоре планирует заработать на полную мощность
15:22
"Это новый Освенцим и Майданек". В Мариуполе оккупанты сжигают тела убитых мирных жителей в мобильных крематориях, чтобы уничтожить свидетельства военных преступлений, - горсовет
15:08
"Выключать патриотические телеканалы во время войны – очень последнее дело": Андрухович просит вернуть Еспресо, Прямой и 5 канал в эфир
15:00
Мэр Скадовска уехал из города из-за постоянных угроз и "предложений" сотрудничества со стороны оккупантов
14:55
Кулеба
"Трудные времена требуют сложных решений". Кулеба требует в ЕС нефтегазовое эмбарго и де-SWIFT всех российских банков
14:53
Укравтодор оборудует временную переправу в Ирпень
14:52
В РФ будут бросать за решетку за отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне
14:30
Голодомор
Парламент Чехии признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом народа Украины
14:10
"Путин забрал у меня самое родное": телеведущий из Мариуполя Андрей Бедняков сообщил о смерти мамы
14:09
В Украину поступили первые сухпайки из США, приобретенные за криптовалюту. Всего их закуплено более 400 тыс. единиц, - Минцифры
14:07
Вадим Гутцайт
Из сборной Украины погонят натурализованных россиян, умолчавших о войне с РФ
13:54
В Украине создали чатбот, позволяющий фиксировать военные преступления оккупантов
13:45
В Луганской области оккупанты стягивают технику и через три-четыре дня будут наступать, - Сергей Гайдай
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV