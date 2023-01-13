В Литве произошел взрыв на газопроводе, вспыхнул пожар
В Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления, из-за аварии эвакуировали жителей ближайшего села Валакеляй в Пасвальском районе
Об этом сообщает издание LRT и мэр Пасвальского района Литвы Гинтаутас Гегузинскас.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о взрыве на газопроводе в Пасвальском районе, расположенном на севере страны недалеко от границы с Латвией. Инцидент произошел на газопроводе оператора Amber Grid.
По данным полиции, высота пламени в начале взрыва достигла нескольких десятков метров. О погибших или пострадавших пока не сообщается. Вскоре после аварии приняли решение эвакуировать жителей села Валакеляй, расположенного менее чем в километре от газопровода.
На месте работают пожарные и полиция. Пожарные команды следят, чтобы пламя не добралось до домов. Возможные причины взрыва не называли. Жители села рассказали журналистам, что днем видели в районе взрыва ремонтные работы.
Со своей стороны, компания обслуживающая газопровод Amber Grid срочно проинформировала правительство о сложившейся ситуации. Газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки газа в Латвию.
- 11 января ЕС и НАТО создали рабочую группу для защиты критической инфраструктуры . После того, как президент РФ Путин использовал энергетическое оружие и саботаж "Северных потоков", общая целевая группа будет сосредоточена на том, чтобы сделать "критически важную инфраструктуру, технологии и цепи поставок более устойчивыми к потенциальным угрозам и принять меры по уменьшению потенциальной уязвимости".
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