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В Литве произошел взрыв на газопроводе, вспыхнул пожар

13 января, 2023 пятница
20:35
Мир

В Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления, из-за аварии эвакуировали жителей ближайшего села Валакеляй в Пасвальском районе

Об этом сообщает издание LRT и мэр Пасвальского района Литвы Гинтаутас Гегузинскас.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о взрыве на газопроводе в Пасвальском районе, расположенном на севере страны недалеко от границы с Латвией. Инцидент произошел на газопроводе оператора Amber Grid.

По данным полиции, высота пламени в начале взрыва достигла нескольких десятков метров. О погибших или пострадавших пока не сообщается. Вскоре после аварии приняли решение эвакуировать жителей села Валакеляй, расположенного менее чем в километре от газопровода.

На месте работают пожарные и полиция. Пожарные команды следят, чтобы пламя не добралось до домов. Возможные причины взрыва не называли. Жители села рассказали журналистам, что днем видели в районе взрыва ремонтные работы.

Со своей стороны, компания обслуживающая газопровод Amber Grid срочно проинформировала правительство о сложившейся ситуации. Газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки газа в Латвию.

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