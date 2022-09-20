Об этом в эфире Еспресо сказала член комитета нацбезопасности и обороны Литовского парламента Довиле Шакалине.

"Беларусь не имеет свободного въезда в Литву. Но решается, насколько много будет ограничений, потому что сейчас у нас продолжаются внутренние дискуссии. Белорусская оппозиция, которой, как вы знаете, много в Литве, выражает свое желание, чтобы режим виз не был полностью закрыт, поскольку множество людей из их оппозиции все еще хотят заехать, но не всегда могут обратиться за статусом беженца, потому что это для них риск", - отметила Шакалине.

По мнению члена комитета нацбезопасности Литвы, Беларусь принимает участие в войне против Украины, поэтому визовые санкции должны распространяться и на нее.

"Я, как член Комитета национальной безопасности и обороны, считаю, что война есть война. В этой ситуации Беларусь – это страна-агрессор. Даже если мы понимаем, что белорусский режим Лукашенко обычно не представляет желания всех белорусов, но страна Беларусь принимает участие как прямой партнер РФ в войне против Украины. А значит – против всех нас", - сказала она.

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