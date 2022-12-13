Об этом сообщили на сайте парламента.

Сообщается, что выдвигая предложение о продлении чрезвычайного положения, премьер-министр Ингрида Шимоните и глава МВД министр внутренних дел Агне Билотайте отметили его важность.

"Чрезвычайное положение предлагается продлить, потому что ничего не изменилось, ничего не улучшилось, стало только хуже - на территории Беларуси появились дополнительные российские силы", - сказала Шимоните.

Читайте также: Можно ожидать, что со стороны Беларуси будет атака не на Украину, а на Польшу или страны Балтии, - военный аналитик Гетьман

В свою очередь Белотайте отметила, что сейчас существуют "определенные угрозы и с калининградской стороны, поскольку появляются новые рейсы, поэтому нам действительно нужно быть готовыми".

В период чрезвычайного положения будут продлены некоторые из уже принимаемых мер: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, также проводятся проверки на границе. По-прежнему будет действовать строгий визовый режим – выдача виз гражданам России и Беларуси в визовых службах Литовской Республики за границей прекращена, за исключением случаев, когда посредником выступает Министерство иностранных дел.