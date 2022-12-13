В Литве продлили чрезвычайное положение на границе с РФ и Беларусью
Во вторник, 13 декабря, Сейм Литвы принял решение продлить на три месяца, до 10 марта, чрезвычайное положение на границе с РФ и Беларусью. За проголосовали 70 членов сейма, "против" – 21, воздержались 29 парламентариев
Об этом сообщили на сайте парламента.
Сообщается, что выдвигая предложение о продлении чрезвычайного положения, премьер-министр Ингрида Шимоните и глава МВД министр внутренних дел Агне Билотайте отметили его важность.
"Чрезвычайное положение предлагается продлить, потому что ничего не изменилось, ничего не улучшилось, стало только хуже - на территории Беларуси появились дополнительные российские силы", - сказала Шимоните.
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В свою очередь Белотайте отметила, что сейчас существуют "определенные угрозы и с калининградской стороны, поскольку появляются новые рейсы, поэтому нам действительно нужно быть готовыми".
В период чрезвычайного положения будут продлены некоторые из уже принимаемых мер: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, также проводятся проверки на границе. По-прежнему будет действовать строгий визовый режим – выдача виз гражданам России и Беларуси в визовых службах Литовской Республики за границей прекращена, за исключением случаев, когда посредником выступает Министерство иностранных дел.
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