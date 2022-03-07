В Литве продажи оружия возросли в восемь раз на фоне вторжения РФ в Украину
С начала полномасштабного вторжения России в Украину продажи оружия в Литве возросли в восемь раз, а заявки на получение лицензии на оружие удвоились
Об этом сообщает Euronews .
Кроме магазинов оружия, стрельбища также сообщают о значительном увеличении клиентов, стремящихся освежить свои навыки или даже желающих научиться стрелять, которые не собираются покупать оружие.
Продажи выросли для всех категорий оружия, но наибольшим спросом пользуются пистолеты для самообороны и полуавтоматическое оружие, которое также может быть использовано в военных ситуациях. Некоторые магазины сообщили, что продали столько пистолетов за последнюю неделю, как за предыдущий год.
"У меня дома уже есть малокалиберные винтовки, но я никогда ими не пользовался. Но сейчас беспорядок немыслимый. Я очень боюсь за своих детей", - сказал один покупатель.
"Люди покупают пистолеты, скорее всего, для самообороны, потому что они, конечно, не пригодны для войны. Поэтому они покупают их из-за своей неуверенности, чтобы защитить себя, свои семьи и родственников, если что-нибудь случится. Тогда как полуавтоматические винтовки можно использовать для перестрелок", – рассказал владелец одного из магазинов.
Многие магазины также сообщают, что у них закончилось военное снаряжение, в частности, оборудование ночного и тепловизионного видения, бронежилеты и тактическая одежда. Ассоциация индустрии обороны и безопасности Литвы заявила, что большинство этих товаров куплено для отправки в Украину как частная военная помощь.
В начале 2022 года в Литве лицензии на оружие имели около 92 тыс. человек, владевших чуть более 181 тыс. единиц оружия.
- Напомним, 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа объявил чрезвычайное положение из-за полномасштабного нападения РФ на Украину.
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