Об этом она написала в facebook.

"Вместе с коллегой и другом, первой леди Литвы Дианой Науседене, официально открыли украиноязычный аудиогид в Национальном музее "Дворец Великих князей Литовских" – самом масштабном реставрационном проекте независимой Литвы. Поразительные коллекции Национального музея свидетельствуют о глубоких исторических корнях Литвы, а также общих с Украиной исторических событиях и культурном наследии", - написала Елена Зеленская.

По ее словам, первый украинский аудиогид также представлен в Эстонии, в Таллиннском музее рыцарских орденов. Его выбрали по отзывам, так как по популярности этот объект занимает первое место. Теперь музей планирует также выставку украинских орденов совместно с украинским Музеем Второй мировой войны.

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Также первый украиноязычный аудиогид в Индонезии и регионе звучит в храме Улувата – ведущей индуистской святыни Бали. До начала ХХ века в Улувату могли входить только члены королевской семьи.

"Благодарна Министерству иностранных дел Украины за постоянную поддержку проекта, а посольствам Украины в Индонезии, Эстонии и Литве – за реализацию на местах. После российского нападения наш еще довоенный проект аудиогидов приобрел далеко не туристический смысл. Тогда как Россия говорит через разрушения, мы будем говорить к миру и друг к другу через культуру, историю и ценности – материальные и духовные", – написала Зеленская.

14 декабря Зеленская и супруга Макрона посетили украинских детей во французской школе.

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