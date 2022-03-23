В Литве предложили приравнять символ Z и георгиевскую ленту к нацистской и коммунистической символике

Об этом сообщает LRT .



Депутаты Сейма Литвы Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас предложили приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим. Соответствующие поправки уже зарегистрированы в административный кодекс.



Предлагается ввести штрафы от 300 до 500 евро за распространение такой символики, за ее использование на массовых мероприятиях и за ее демонстрацию.



По словам депутатов, в контексте войны России в Украине георгиевская картина и символ Z стали не только символами пропаганды, но и агрессии.



"Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, ставшей орудием пропаганды и провокаций, внесения раздора между людьми, символом агрессии и насилия, не имеющего ничего общего с памятью жертв Второй мировой войны. Символ Z, ставший символом вторжения России в Украину, также уже начали использоваться для устрашения, насмешки. Если примут поправки, то ответственность за их использование будет строже, что отпугивает от нарушений", - сказал Йонаускас.



Ошмянскене отметила, что символ Z распространяется не как знак поддержки военных действий России, а как средство устрашения.



По действующим законам, в Литве запрещается распространение и демонстрация нацистских и советских флагов, гербов, знаков, униформ с изображением, а также другой атрибутики с изображением нацистских и коммунистических символов.



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