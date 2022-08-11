В Литве предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку агрессоров

Об этом пишет LRT.

Изменения закона предусматривают, что гражданин другого государства, получивший литовское гражданство в виде исключения, теряет литовский паспорт, если его действия угрожают безопасности и интересам литовского государства и если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран.

По словам авторов, изменения инициировали "с учетом текущей ситуации российской войны в Украине и угроз Литве, а также всему региону". По мнению консерваторов, действующая правовая норма, определяющая основания потери гражданства, не соответствует геополитической ситуации.

Издание сообщает, что о необходимости внесения изменений в закон о гражданстве заговорили, когда получившая литовское гражданство как исключение фигуристка Маргарита Дробязко со своим мужем Повиласом Ванагасом приняла участие в шоу-программе, организованной супругой пресс-секретаря президента РФ Татьяной Навкой.

10 августа президент Литвы Гитанас Науседа лишил супругов литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса ордена Великого князя Литовского Гедимина V степени за то, что спортсмены согласились принять участие в коммерческом шоу жены Пескова Татьяны Навки.

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