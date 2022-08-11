В Литве предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку агрессоров
В литовском сейме трое консерваторов разработали поправки к закону о гражданстве, чтобы литовское гражданство, предоставленное в виде исключения, могло быть отменено за поддержку агрессоров
Об этом пишет LRT.
Изменения закона предусматривают, что гражданин другого государства, получивший литовское гражданство в виде исключения, теряет литовский паспорт, если его действия угрожают безопасности и интересам литовского государства и если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран.
По словам авторов, изменения инициировали "с учетом текущей ситуации российской войны в Украине и угроз Литве, а также всему региону". По мнению консерваторов, действующая правовая норма, определяющая основания потери гражданства, не соответствует геополитической ситуации.
Издание сообщает, что о необходимости внесения изменений в закон о гражданстве заговорили, когда получившая литовское гражданство как исключение фигуристка Маргарита Дробязко со своим мужем Повиласом Ванагасом приняла участие в шоу-программе, организованной супругой пресс-секретаря президента РФ Татьяной Навкой.
- 10 августа президент Литвы Гитанас Науседа лишил супругов литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса ордена Великого князя Литовского Гедимина V степени за то, что спортсмены согласились принять участие в коммерческом шоу жены Пескова Татьяны Навки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.76
Покупка 38.76Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное