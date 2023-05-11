В Литве предлагают ввести уголовную ответственность за одобрение российской агрессии
В литовском парламенте группа от консервативной партии предложила ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии в Украине
Об этом пишет LRT.
Так, в парламенте предложили добавить слово "русский" к статье Уголовного кодекса Литвы, предусматривающей ответственность за международные злодеяния, а также за публичное признание, отрицание или грубое умаление преступлений, совершенных СССР и нацистской Германией. Эти действия наказываются штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до двух лет.
"Целью законопроекта является предусмотрение уголовной ответственности и других мер уголовно-процессуального характера, связанных с ее применением, для лиц, публично поддерживающих или отрицающих или грубо преуменьшающих агрессию, совершенную Россией против Украины, оккупацию ее территории (в том числе Крыма)" , – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам инициаторов, хотя российская агрессия против Украины не является прямым преступлением против Литовской Республики или ее граждан, последствия этого события для национальной безопасности страны очевидны.
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