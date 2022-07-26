В Литве предлагают сократить список русских произведений в школьной программе
В Литве начались обсуждения идеи сокращения перечня книг русских авторов в списке школьной рекомендуемой литературы. Также предлагают добавить в программу хотя бы некоторые украинские произведения
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на LRT.
Как передает литовское издание, местные общественные активисты обратили внимание на то, что в списке рекомендованных произведений классиков русской литературы даже больше, чем в прошлом году. В то же время, украинские произведения отсутствуют вообще.
При этом в Национальном агентстве по образованию на это ответили, что список формируется не по национальным критериям, а по художественной ценности.
Представитель ассоциации "Lituanistu sambūris" ("Союз литовцев") Дариус Куолис, осветивший эту проблему, говорит, что не отрицает значимость классиков русской литературы, однако общее количество их произведений в списке "удивляет".
"Несомненно, литовских школьников нужно знакомить с такими классиками как Достоевский, но рост количества российских авторов удивляет. Украинских авторов туда также предлагали, но для них места не нашлось", - отмечает Куолис.
Он также отметил, что ответ профильного органа с ремаркой о критериях художественной ценности "шокирует".
"Если в списке есть тексты Барака Обамы, то действительно ли невозможно включить произведения Тараса Шевченко? Или авторов, которых сейчас номинируют на Нобелевскую премию?", - сказал Куолис.
Кроме того, эксперты Национальной академии наук рекомендовали внести в перечень рекомендуемой литературы произведения Сергея Жадана, которые уже переведены на литовский.
Виталия Буянаускиене, руководитель Общего совета по вопросам образования, отметила, что это список рекомендуемой литературы и педагоги могут по собственному решению формировать около 30% программы. Она также подчеркнула, что в программе для учащихся 5-10 классов нет ни одного обязательного для изучения русского произведения, только рекомендованные.
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