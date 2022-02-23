В Литве предлагают исключить Россию из ПАСЕ
Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен предлагает исключить Россию из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы
Об этом сообщает Delfi.
По словам спикера парламента, нарушив территориальную целостность Украины и принцип верховенства права, Россия грубо нарушила Устав Совета Европы.
"Призываю Парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет министров принять совместные действия по прекращению членства России в Совете Европы", - заявила Чмилите-Нильсен.
Она подчеркнула, что Москве необходимо дать понять, что России в том виде, как она есть, нет места в организациях, защищающих демократию.
"Объявив о признании "ДНР" и "ЛНР", (Россия, - ред.) в очередной раз нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, международное право и Минские соглашения", - подчеркнула глава парламента.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания. Во вторник Байден объявил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР".
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