В Литве предлагают исключить Россию из ПАСЕ

Об этом сообщает Delfi.



По словам спикера парламента, нарушив территориальную целостность Украины и принцип верховенства права, Россия грубо нарушила Устав Совета Европы.



"Призываю Парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет министров принять совместные действия по прекращению членства России в Совете Европы", - заявила Чмилите-Нильсен.



Она подчеркнула, что Москве необходимо дать понять, что России в том виде, как она есть, нет места в организациях, защищающих демократию.



"Объявив о признании "ДНР" и "ЛНР", (Россия, - ред.) в очередной раз нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, международное право и Минские соглашения", - подчеркнула глава парламента.