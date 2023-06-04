В Литве появятся дополнительные 5-дневные украинские школы

Такую информацию сегодня, 4 июня 2023 года, распространил литовский общественный вещатель LRT.

Этим занимается организация "Международная Украинская Школа" (МУШ). По словам ее руководительницы Елены Внуковской, только за первые три дня регистрации в Каунасе и Шяуляе суммарно записалось более 450 украинских детей.

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Цель МУШ – дать детям полноценное образование на украинском языке по украинским программам.

Педагогический и технический персонал новых школ будет подбираться тоже из беженцев.

"На сегодняшний день у нас 102 резюме", - говорит Внуковская.