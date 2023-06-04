В Литве появятся дополнительные 5-дневные украинские школы
Кроме как в Вильнюсе, учебные заведения для детей школьного возраста из Украины с ежедневным графиком работы также будут действовать в городах Каунас и Шяуляй
Такую информацию сегодня, 4 июня 2023 года, распространил литовский общественный вещатель LRT.
Этим занимается организация "Международная Украинская Школа" (МУШ). По словам ее руководительницы Елены Внуковской, только за первые три дня регистрации в Каунасе и Шяуляе суммарно записалось более 450 украинских детей.
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Цель МУШ – дать детям полноценное образование на украинском языке по украинским программам.
Педагогический и технический персонал новых школ будет подбираться тоже из беженцев.
"На сегодняшний день у нас 102 резюме", - говорит Внуковская.
- В конце января сообщалось, что в Литве трудоустроилась 21 тысяча украинцев, то есть около половины всех трудоспособных беженцев .
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