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В Литве появились укрепления на закрытом пограничном пункте с Беларусью

18 августа, 2023 пятница
21:50
Мир

Литва установила первые укрепления на закрытом пограничном пункте "Шумскас" на белорусско-литовской границе: вопрос об их установке поднимали еще в прошлом году

Об этом сообщил депутат парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Процессы продолжаются. С закрытием пограничных переходов, рядом появляются первые укрепления и элементы противодействия незаконному перемещению. Вашему вниманию - укрепление на закрытом пограничном пункте пропуска "Шумскас", - написал он.

По его словам, в Литве обустроят 19 парков, где будут хранить средства противодействия незаконному перемещению и элементы фортификации: их будут использовать для того, чтобы остановить врага в случае необходимости. Первый такой парк появится осенью 2023, а реализация всего проекта займет год.

"Положительным моментом является то, что мы все согласны с тем, что нужно действовать уже сейчас. То есть мы должны приобрести средства, распределить их и интегрировать в наши оборонные планы до того, как враг попытается пересечь нашу государственную границу. Я уверен, что мы будем быстро двигаться вперед и что Литва еще раз докажет, что она является ответственным и надежным союзником, который не только ищет вклад других в укрепление национальной безопасности, но и последовательно и проактивно заботится о ней сам", - подчеркнул Кащюнас.

Что известно о закрытии Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения. Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Белоруссией и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил, что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

16 августа на заседании литовского правительства было принято решение с 18 августа временно закрыть два пункта пропуска с Беларусью. После прекращения проезда через пограничные пункты пропуска Шумск и Тверечь сотрудники контроля будут переведены в другой КПП, а транспортные потоки будут направлены на Мидники, который прошел реконструкцию и оснащен рентген-контрольной системой.

Белорусь
Литва
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