Об этом сообщает DELFI.

Отмечается, что литовские правоохранители остановили поезда, следующие из Калининградской области РФ в Беларусь. Пограничники обнаружили, что в некоторых вагонах была военная символика России.

"В одном поезде было три вагона, в другом - два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать", - говорится в сообщении.

Литва распорядилась отцепить пять вагонов с символикой РФ и отправить их обратно в Калининградскую область. После этого поезда пропустят транзитом.

21 октября оперативное командование "Юг" сообщило, что Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море. Корабельная группировка состоит из 7 единиц, среди которых 4 больших десантных корабля и 1 ракетоноситель, который может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр".

5 ноября британская разведка сообщила, что войска РФ проводят обучение в Беларуси из-за нехватки учебного персонала и оборудования в России.

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