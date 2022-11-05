В Литве пограничники не пропустили в Беларусь вагоны с русской военной символикой
Литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с русской военной символикой. Поезда следовали из РФ в Беларусь
Об этом сообщает DELFI.
Отмечается, что литовские правоохранители остановили поезда, следующие из Калининградской области РФ в Беларусь. Пограничники обнаружили, что в некоторых вагонах была военная символика России.
"В одном поезде было три вагона, в другом - два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать", - говорится в сообщении.
Литва распорядилась отцепить пять вагонов с символикой РФ и отправить их обратно в Калининградскую область. После этого поезда пропустят транзитом.
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