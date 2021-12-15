В Литве подтвердили первые случаи инфицирования на "Омикрон"

Об этом пишет LRT .



Специалист Национальной лаборатории общественного здоровья Лукас Жемайтис сообщил, что два образца были взяты в прошлый четверг и были связаны с одним источником.



"У нас есть результаты лабораторных исследований, подтверждающих два случая", - заявила на пресс-конференции вицеминистерша здравоохранения Литвы Аушра Билотене-Мотиеюнене.



Издание сообщает, что сейчас проверяют остальные подозрительные образцы, поступающие, в частности, из других городов. Результаты исследований должны поступить в четверг.

Напомним, ВОЗ заявила, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах и без карантина из кризиса выйти невозможно.

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