В Литве оценили свои возможности противодействия вагнеровцам из Беларуси

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, комментируя движение колонны вагнеровцев в Беларуси, пишет Delfi.

"Госсовет по обороне еще до саммита НАТО принял решение об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы. Пока их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией и, если потребуются решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки", – заявил Науседа.

Президент также отметил, что размещение вагнеровцев на территории Беларуси изменяет ситуацию с безопасностью Литвы. По его словам, Беларусь – довольно маленькая страна, поэтому переброска наемников в границы с Литвой – дело нескольких часов.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля стало известно, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.