Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анусаускас в твиттере.

"Если Россия планирует разместить иранские ракеты у северной границы Украины, то потребность в системах противоракетной обороны во всем регионе еще больше. Как и необходимость экономических санкций против иранского режима", - подчеркнул он.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что две гаубицы PzH2000 уже по пути в Украину после ремонта. Кроме того, страна заявила, что передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделит дополнительные средства на материальное обеспечение на 2023 год, предоставит 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ.

14 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в настоящее время российская армия имеет на вооружении еще около 300 дронов , поставленных Ираном.

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