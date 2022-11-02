В Литве отметили необходимость усилить ПВО в регионе из-за поставок иранских ракет России
Украине необходимо предоставить новые системы противоракетной обороны, а против Ирана нужно ввести новые санкции
Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анусаускас в твиттере.
"Если Россия планирует разместить иранские ракеты у северной границы Украины, то потребность в системах противоракетной обороны во всем регионе еще больше. Как и необходимость экономических санкций против иранского режима", - подчеркнул он.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что две гаубицы PzH2000 уже по пути в Украину после ремонта. Кроме того, страна заявила, что передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделит дополнительные средства на материальное обеспечение на 2023 год, предоставит 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники.
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