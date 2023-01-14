В Литве назвали предварительную причину взрыва на газопроводе
Взрыв на магистральном газопроводе Литве 13 января произошел из-за технических проблем, диверсия исключена. Не исключено, что был поврежден один из швов на месте стыка труб
Об этом сообщает Литовское национальное телевидение ссылкой на заявление генерального директора предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы Нямунаса Бикнюса.
"Я не думаю, что это какие-то умышленные действия, я думаю, что это несчастный случай", – сказал он.
По мнению директора администрации Пасвальского самоуправления Повиласа Бальчюнаса, опасности нет, поскольку задвижки газопровода закручены с обеих сторон, а это значит, что в трубах нет давления.
По его словам, не исключено, что был поврежден один из швов на месте стыка труб. Бальчюнас также заявил, что, по предварительным данным, версию диверсии можно исключить.
- 13 января в Литве произошел взрыв на газопроводе, вспыхнул пожар. По данным полиции, высота пламени в начале взрыва достигла нескольких десятков метров. Вскоре после аварии власти решили эвакуировать жителей села Валакеляй, расположенного менее чем в километре от газопровода.
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