Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Литве начались курсы для украинских саперов

В Литве начались курсы для украинских саперов

22 мартa, 2023 среда
00:07
война с Россией

Курсы по разминированию для украинских военных начались в Литве – их проводят специалисты из шести стран Северной Европы.

Об этом сообщает командование армии Литвы.

"В Литве военнослужащие ВСУ приступают к обучению на месячном курсе обезвреживания взрывчатых веществ, организованном по инициативе Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Литвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые учения проводят инструкторы Учебного центра Сухопутных войск Юозаса Лукшаса и инженерного батальона полковника Юозаса Виткауса.

"В этом году мы планируем организовать 4 курса для украинских военных по общей программе со странами Северной Европы. Для того чтобы люди могли счастливо жить после высокоинтенсивных боевых действий, специалистам по разминированию придется работать долгие годы, поэтому важность этого курса несомненна. Ученые солдаты смогут осуществлять поиск и уничтожение стандартных взрывчатых веществ, которые используются сейчас в Украине", - сказал координатор курса из Литвы капитан Нериус Алекна.

Подготовка специалистов по разминированию соответственно включает передачу знаний инструкторов и предоставление необходимых инструментов обучения, которые будут переданы украинским военнослужащим после прохождения курса. Все участвующие в учениях солдаты будут экипированы всем, от шлема и защитного костюма до оборудования для обнаружения взрывчатых веществ. Целью программы является обучение украинских военнослужащих, которым не хватает знаний и навыков по разминированию, для безопасного проведения операций по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в районах с низкой интенсивностью.

  • Напомним, 16 марта Литва объявила новый пакет помощи Украине. Также Литва обучает инструкторов ВСУ по стрельбе.
Литва
помощь Украине
Читайте также:
Дональд Трамп
21 мартa, 2023 вторник
Bloomberg узнал подробности предполагаемого задержания Трампа
20 мартa, 2023 понедельник
В Китае прокомментировали выданный Гаагским судом ордер на арест Путина
МЗС РФ
21 мартa, 2023 вторник
В МИД России назвали условия для прекращения войны против Украины
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.25
    Покупка 38.25
    Продажа 39.01
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
22 мартa
01:33
Украинские морпехи ликвидировали за день 35 россиян
01:19
В Киевской области сработало ПВО. Жителей предупредили об угрозе атаки дронами
00:59
украинские фанаты
Times: на матче Англия – Украина ожидается аншлаг, на стадион придет 4,2 тыс. украинцев
00:54
Зеленский утвердил положение и рисунок отличия "Город-герой Украины"
00:42
Песков и Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 марта
00:33
"Динамо" рискует потерять Луческу: 77-летнего тренера собирается переманить "Ницца"
00:26
Вывести церковь из-под влияния Москвы: Вселенский патриархат усилит присутствие в Литве
00:19
Российский БПЛА сбросил взрывное устройство на Сумщину
2023, вторник
21 мартa
23:48
Эксклюзив
Не завершив кампанию боев за Бахмут, россияне попытаются сковать нас боями за Авдеевку, – военный эксперт Киричевский
23:46
Белый дом
В Белом доме не считают, что Китай имеет беспристрастную позицию по поводу российско-украинской войны
23:39
Обновлено
Россия обстреляла Донбасс из "Торнадо": по меньшей мере 3 человека погибли
23:13
Украина и МВФ договорились о четырехлетней программе финансирования более чем на $15 млрд
23:09
Мощун стал первым большим шагом нашего государства к победе в войне, - Зеленский
22:46
Эксклюзив
Украина - форпост борьбы за демократию в мире и пресса у нас не может быть "частично свободной", как оценил Госдеп США, - нардеп Княжицкий
22:40
"Исключительный вклад в прекращение войны": президент Бразилии хочет обсудить с Китаем мирные переговоры между Россией и Украиной
22:31
"Мавка" стала самым кассовым украинским фильмом во времена независимости
22:14
Обновлено
Россияне ударили по Одессе ракетами: попали в здание монастыря УПЦ МП, есть раненые
22:14
Обновлено
танк Абрамс
Пентагон предоставит Украине более старые модели танков Abrams вместо новых, чтобы ускорить их передачу
22:05
В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
21:59
Обзор
Россияне бьют по Одесчине, Китай продал России дронов на $12 млн, а премьер Японии неожиданно прибыл в Киев. Мировые СМИ об Украине 21 марта
21:57
Обновлено
Зеленский и Кишида подписали совместное заявление о глобальном партнерстве между Украиной и Японией
21:16
Эксклюзив
Ударом по Джанкою ВСУ поставили под вопрос будущее российских крылатых дозвуковых ракет как вида оружия, - военный эксперт Киричевский
20:52
Спецтрибунал для РФ: Украина собирает в Страсбурге коалицию из 33 стран
20:48
Правительство назначило нового главу Укрзализныци
20:41
G7
Зеленский примет участие в саммите G7 в мае
20:37
Обзор
Победные новости 391-го дня войны: полтриллиона на оборону, уничтожение "калибров" в Крыму и экзамены для получения паспорта Украины
20:34
Эксклюзив
Жителям Мелитополя оккупанты пытаются внушить страх перед освобождением города, - мэр Федоров
20:27
Майкл Макфол
Экс-посол США в РФ Макфол предложил российским олигархам схему для выхода из санкций. У Путина отреагировали
20:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:15
В Британии во время ремонта квартиры обнаружили фрески, которым почти 400 лет
20:04
Генштаб назвал цель атаки по оккупантам в Джанкое
20:03
OPINION
Почему "быкует" Трамп?
19:40
Госконцерн "Укроборонпром" превращают в АО, Шмыгаль назвал это "реформой, которую готовили длительное время"
19:37
МОЗ
Минздрав впервые закупил системы внутрикостного сосудистого доступа: в первую очередь будут лечить раненых в боевых действиях.
19:23
В сенате США инициируют отмену "нормализованных торговых отношений" с Китаем
19:21
Google приостановил работу китайского приложения интернет-магазина Pinduoduo из соображений безопасности
19:05
китай
Китай пытается привлечь Украину к мирным переговорам на условиях РФ и не воспринимает никаких аргументов, - военный эксперт
19:00
В армии РФ активно уговаривают срочников заключать контракты для войны против Украины, - Генштаб ВСУ
18:56
Кремль воспринял ордер МУС на арест Путина как "самый неожиданный шаг" Запада и видит опасность даже в СНГ, - Медуза
18:48
Российский миллиардер в прошлом году организовал выезд из РФ 250 наиболее квалифицированных врачей, - росСМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV