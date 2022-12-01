Об этом сообщили в LRT со ссылкой на мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

"Столы Антакальнинского кладбища не обрушатся так отчетливо, как обрушился недавно самый большой советский памятник в Риге. Как и планировали, стелы будут снимать организованно, отдельными сегментами. Для этого может потребоваться до трех недель", - сказал он.

Демонтаж памятника откладывали из-за запретов ООН. На минувшей неделе Министерство юстиции Литвы сообщило, что Комитет по правам человека ООН оставил под охраной стела в Вильнюсе. Причиной этого было обращение якобы "этнических россиян".

Скульптуры демонтируют, несмотря на решение комитета ООН. Минюст и мэрия утверждают, что комитет обманули доводами упомянутых лиц о том, что памятник якобы осквернят, а расположенные рядом останки перезахоронят.

Власти Риги обещают передать снятые скульптуры Национальному музею Литвы.

В конце сентября одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II, которая вела активную антиукраинскую политику и приложила руку к ликвидации украинской государственности.

В сентябре неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину

30 ноября одесские депутаты проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II и Суворову.

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