В Литве начали сносить самый большой памятник войскам СССР
В столице Литвы Вильнюсе муниципалитет начал демонтаж крупнейшего памятника войскам СССР на Антакальском кладбище
Об этом сообщили в LRT со ссылкой на мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.
"Столы Антакальнинского кладбища не обрушатся так отчетливо, как обрушился недавно самый большой советский памятник в Риге. Как и планировали, стелы будут снимать организованно, отдельными сегментами. Для этого может потребоваться до трех недель", - сказал он.
Демонтаж памятника откладывали из-за запретов ООН. На минувшей неделе Министерство юстиции Литвы сообщило, что Комитет по правам человека ООН оставил под охраной стела в Вильнюсе. Причиной этого было обращение якобы "этнических россиян".
Скульптуры демонтируют, несмотря на решение комитета ООН. Минюст и мэрия утверждают, что комитет обманули доводами упомянутых лиц о том, что памятник якобы осквернят, а расположенные рядом останки перезахоронят.
Власти Риги обещают передать снятые скульптуры Национальному музею Литвы.
- В конце сентября одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II, которая вела активную антиукраинскую политику и приложила руку к ликвидации украинской государственности.
- В сентябре неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину
- 30 ноября одесские депутаты проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II и Суворову.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.37
- Актуальное
- Важное