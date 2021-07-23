В Литве на строительстве стены с Беларусью закончилась колючая проволока

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает ERR .

Правительство Литвы обратилось в другие страны.

"Все имеющиеся в армии Литвы запасы колючей проволоки потрачены, и сейчас ожидаются запасы из других стран", - сказал министр.

Идут переговоры с Данией и Словенией, рассматривается возможность получения проволоки как пожертвования.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.