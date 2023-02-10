В Литве на радары для Украины собрали уже почти €7 млн

Об этом сообщил глава организации "Blue/Yellow" Йонас Оман.

"24 февраля должны быть, по меньшей мере, в Литве, и это означает, что очень скоро они окажутся в Украине. Из Литвы логистика очень быстра", - сказал он.

Оман отметил, что при приобретении такого оборудования, как радары, закупка, производство и доставка осуществляются очень быстро.

"У нас уже есть большая часть из них физически, они, скажем так, на складе. И, смотря сколько мы сможем собрать, я надеюсь, что будет около 10 миллионов, возможно, придется немного подождать, но большая часть из них уже есть, физически", - сказал руководитель организации, поддерживающей Украину.

Известно, что на радары для Украины жители Литвы пожертвовали почти 7 млн евро менее чем за две недели.

"Есть только один момент, те бумаги, документы, которые всегда срывают немного (планы), но все уже запущено и закупки уже идут. Больших проблем быть не должно", - заверил глава "Blue/Yellow".

По словам инициатора "Сильные вместе" (Stiprūs kartu), журналиста Эдмундаса Якилайтиса, сейчас темп пожертвований замедлился, но энтузиазм, по его мнению, по-прежнему высок.