В Литве на радары для Украины собрали уже почти €7 млн
Менее чем через две недели на радары для Украины жители Литвы пожертвовали почти 7 млн евро. Первые купленные радары до 24 февраля должны быть доставлены как минимум в Литву
Об этом сообщил глава организации "Blue/Yellow" Йонас Оман.
"24 февраля должны быть, по меньшей мере, в Литве, и это означает, что очень скоро они окажутся в Украине. Из Литвы логистика очень быстра", - сказал он.
Оман отметил, что при приобретении такого оборудования, как радары, закупка, производство и доставка осуществляются очень быстро.
"У нас уже есть большая часть из них физически, они, скажем так, на складе. И, смотря сколько мы сможем собрать, я надеюсь, что будет около 10 миллионов, возможно, придется немного подождать, но большая часть из них уже есть, физически", - сказал руководитель организации, поддерживающей Украину.
Известно, что на радары для Украины жители Литвы пожертвовали почти 7 млн евро менее чем за две недели.
"Есть только один момент, те бумаги, документы, которые всегда срывают немного (планы), но все уже запущено и закупки уже идут. Больших проблем быть не должно", - заверил глава "Blue/Yellow".
По словам инициатора "Сильные вместе" (Stiprūs kartu), журналиста Эдмундаса Якилайтиса, сейчас темп пожертвований замедлился, но энтузиазм, по его мнению, по-прежнему высок.
- 1 февраля министерство обороны Литвы анонсировало подготовку в стране 1600 защитников Украины, они пройдут обучение в течение 2023 года. "Сейчас с представителями Военной академии Литвы обсуждается возможность предложить шестинедельный курс для 50 человек. Если его утвердят, всего в Литве можно было обучить 100 командиров рот", - добавили в ведомстве.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.91Продажа 42.8
- Актуальное
- Важное