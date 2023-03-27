В Литве мужчина напал на украинца за то, что тот не воюет против России

Об этом информирует Delfi .

Украинец, живущий в Литве с конца лета 2022 года, рассказал: "Мы пришли в бар, хотели выпить пива, не могли заказать, потому что бармен не говорил по-русски. Находившийся рядом мужчина объяснил бармену, что мы хотим пива, а потом стал нам упрекать за то, что мы не остались воевать в Украине.Я ему объяснил, что не могу воевать из-за слабого здоровья, но он меня не слушал. Он вел себя агрессивно, кричал, ругался, а затем стал обвинять Украину в том, что идет война".

По словам потерпевшего, литовец Артурас сказал, что офицер и каждый человек должен воевать за свою страну, но обвинял президента Украины Владимира Зеленского: "Я ему объяснял, что в Украине люди воюют добровольно, никакого принуждения нет, но он не слушал".

После этого Артурас ударил мужчину кулаком по лицу.

В баре был очевидец происшествия, который сказал, что злоумышленник пришел в бар уже под хмельком и заказал еще выпивку.

"Потом в бар пришли два гражданина Украины, они начали говорить с Артурасом о войне. Артурас стал их упрекать за то, что они находятся в Литве, не защищают Украину. Один украинец с этим не согласился, они спорили, я предложил украинцу не ввязываться в конфликт, но он меня не послушал", – сказал свидетель.

Уголовное дело рассмотрел суд.

За нападение на украинца судья назначил Артурасу наказание до 8 месяцев лишения свободы с отсрочкой на полтора года. Осужденному запрещается употреблять вещества, влияющие на психику, а также он должен участвовать в программе коррекции поведения. Во время ссоры были разбиты витрина и алкогольные напитки, ущерб обвиняемый должен возместить.

В суде мужчина признал свою вину: "Мы говорили с украинцем о войне в Украине, во время разговора я ударил его по лицу, он упал".

Потерпевший сказал, что претензий к нападающему нет и не потребует возмещения.

Сообщается, что обвиняемый литовец уже трижды был наказан за нарушение общественного порядка, физическое насилие и вождение в нетрезвом состоянии.