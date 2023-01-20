В Литве мошенники под видом департамента миграции собирают данные бежавших от войны украинцев
Департамент миграции Литвы предупредил, что мошенники стремятся собрать данные об украинских беженцах. Злоумышленники рассылают опрос, связанный с "прохождением военной службы"
Об этом говорится на сайте ведомства.
В Департаменте получили информацию, что онлайн-мошенники, используя фейковый электронный адрес, распространяют дезинформацию. Они стремятся незаконно собрать данные о вынужденных переселенцах из Украины.
"В электронном письме, направленном разным адресатам, указано, что в сотрудничестве между правительствами Литвы и Украины Департамент миграции проводит поиск украинских беженцев в Литве, и это мероприятие якобы связано с прохождением военной службы.
В письме также содержится фиктивная анкета, которую просят заполнить, указав личные данные граждан Украины. Анкету необходимо отправить в консульский отдел Посольства Украины в Литве.
Обращаем внимание, что распространенная информация фейковая", - подчеркнули в учреждении.
- Напомним, в ООН сообщили, что количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек.
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