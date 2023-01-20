Об этом говорится на сайте ведомства.

В Департаменте получили информацию, что онлайн-мошенники, используя фейковый электронный адрес, распространяют дезинформацию. Они стремятся незаконно собрать данные о вынужденных переселенцах из Украины.

"В электронном письме, направленном разным адресатам, указано, что в сотрудничестве между правительствами Литвы и Украины Департамент миграции проводит поиск украинских беженцев в Литве, и это мероприятие якобы связано с прохождением военной службы.

В письме также содержится фиктивная анкета, которую просят заполнить, указав личные данные граждан Украины. Анкету необходимо отправить в консульский отдел Посольства Украины в Литве.

Обращаем внимание, что распространенная информация фейковая", - подчеркнули в учреждении.

Напомним, в ООН сообщили, что количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb