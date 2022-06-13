В Литве купили еще 4 беспилотника для Украины
Литовцы приобрели для Украины четыре современных беспилотника эстонского производства, еще два планируется приобрести в ближайшее время
Об этом написал телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас в Twitter.
"Мы купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тыс. евро. Общая стоимость (шесть беспилотников, - ред.) – 990 тыс. евро. Украинские летчики учатся ими управлять. Четыре птицы отправятся в Украину прямо сейчас, остальные - через два месяца", - пишет Тапинас.
В местной мифологии Магила – богини смерти.
- Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.
- Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн. евро на "Байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.
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