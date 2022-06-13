Об этом написал телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас в Twitter.

"Мы купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тыс. евро. Общая стоимость (шесть беспилотников, - ред.) – 990 тыс. евро. Украинские летчики учатся ими управлять. Четыре птицы отправятся в Украину прямо сейчас, остальные - через два месяца", - пишет Тапинас.

В местной мифологии Магила – богини смерти.

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.

Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн. евро на "Байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.