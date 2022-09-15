Об этом сообщила министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене.

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли из архивов", – отметила министр.

По словам Шюгждинене, школы проинформировали, что пользоваться этим учебником нельзя.

"Прославляющие Россию тексты в контексте жестокой войны абсолютно неприемлемы", - добавила она.

На прошлой неделе радио LRT сообщало, что учащиеся литовских школ, изучающие русский язык в 6-12 классах, в учебниках могут найти приглашение посетить Россию, оккупированный Крым, а Россия, ведущая войну в Украине, представлена ​​как привлекательное демократическое государство.

6 сентября журналист венгерского интернет-портала Telex Янош Гаас написал о новом венгерском учебнике по географии для 8-го класса с антиукраинской пропагандой . В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия наверняка не причастна.