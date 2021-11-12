В Литве двух российских шпионов приговорили к лишению свободы
Суд города Клайпеда признал двоих человек виновными в шпионаже в пользу России
Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение, передает "Радио Свобода".
Один из осужденных - издатель, левый активист, директор Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс", организатор акции "Бессмертный полк" в Клайпеде Алексей Грейчус. Его приговорили к четырем годам заключения.
По данным правоохранителей, Грейчуса завербовала ФСБ. Почти четыре года он проводил мероприятия на деньги российской разведки, где собирал данные о приглашенных гостях. Своей вины осужденный не признает.
Грейчус является внуком Йонаса и Марийоны Грейчусов, которых израильский институт "Яд Вашем" признал Праведниками народов мира за спасение еврея во время Холокоста.
Отец Грейчуса, родившийся в ссылке в Сибири, известен просоветскими взглядами.
Алексей Грейчус регулярно принимал участие в различных мероприятиях в России. Его сторонники считают осуждение политическим преследованием.
Второму шпиону - гражданину Литвы Миндаугасу Туникайтису - дали полтора года лишения свободы. Туникайтис свою вину признал.
- Напомним, Польша задержала на границе с Беларусью россиянина, способствовавшего миграционному нашествию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.08
Покупка 26.08Продажа 26.33
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.21
- Актуальное
- Важное