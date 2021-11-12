В Литве двух российских шпионов приговорили к лишению свободы

Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение, передает "Радио Свобода".



Один из осужденных - издатель, левый активист, директор Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс", организатор акции "Бессмертный полк" в Клайпеде Алексей Грейчус. Его приговорили к четырем годам заключения.



По данным правоохранителей, Грейчуса завербовала ФСБ. Почти четыре года он проводил мероприятия на деньги российской разведки, где собирал данные о приглашенных гостях. Своей вины осужденный не признает.



Грейчус является внуком Йонаса и Марийоны Грейчусов, которых израильский институт "Яд Вашем" признал Праведниками народов мира за спасение еврея во время Холокоста.



Отец Грейчуса, родившийся в ссылке в Сибири, известен просоветскими взглядами.



Алексей Грейчус регулярно принимал участие в различных мероприятиях в России. Его сторонники считают осуждение политическим преследованием.



Второму шпиону - гражданину Литвы Миндаугасу Туникайтису - дали полтора года лишения свободы. Туникайтис свою вину признал.

Напомним, Польша задержала на границе с Беларусью россиянина, способствовавшего миграционному нашествию.