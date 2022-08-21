В Литве демонтируют самый большой мемориал советским войскам
Самоуправление литовской столицы Вильнюса планирует демонтировать советские скульптуры на кладбище Антакальнис в сентябре
Об этом сообщило литовское агентство DELFI.lt .
Как говорится в сообщении, самоуправление Вильнюса планирует демонтировать советские скульптуры на кладбище Антакальнис в сентябре.
"После того, как будут приняты решения и скульптуры будут переданы, их демонтаж будет оперативно осуществлен... Заседание совета назначено на 14 сентября", - сообщили в муниципалитете.
По информации DELFI.lt, политики столичного муниципалитета единогласно решили снять 6 фигурных стел из серого гранита, изображающих советских воинов Второй мировой войны, в начале июня, до того, как их вычеркнули из реестра недвижимых культурных ценностей.
Также сообщается, что от такого советского наследия отказались и другие муниципалитеты.
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