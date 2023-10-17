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В Литве четыре человека совершили поругание над флагом Украины: их задержали

17 октября, 2023 вторник
05:35
Мир

В столице Литве правоохранители задержали четырех человек, совершивших акт надругательства над украинским флагом

Об этом сообщает LRT.

По данным полиции, в воскресенье вечером на улице Диджиои были обнаружены четыре человека, которые бросили украинский флаг в мусорный бак и плюнули на него.

В связи с инцидентом взят под стражу мужчин 1980, 1987 и 1997 годов рождения и женщину 1997 г. р. Издание уточняет, что трое из них находились в нетрезвом состоянии.

О гражданстве задержанных не сообщается.

По факту надругательства над символом иностранного государства начато досудебное расследование. По законам Литвы, такие действия наказываются штрафом или ограничением свободы или лишением свободы до двух лет.

  • По случаю 32-летия Независимости Украины Литва отправила пакет военной помощи на 41 миллион евро.
  • А 8 сентября страна передала 1,5 млн. единиц боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.
  • 26 сентября вооруженные силы Литвы передали комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.
  • 28 сентября министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил , что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве. 3 октября Украина, Польша и Литва договорились перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт.
  • В начале октября премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в расходную часть бюджета страны на 2024 год планируется включить поддержку Украины на сумму 340 миллионов евро.
  • Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS Также совместно с немецкими специалистами отремонтирует танки Leopard, поврежденные в результате боевых действий в Украине.

ЕС
Литва
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