В Литве четыре человека совершили поругание над флагом Украины: их задержали
В столице Литве правоохранители задержали четырех человек, совершивших акт надругательства над украинским флагом
Об этом сообщает LRT.
По данным полиции, в воскресенье вечером на улице Диджиои были обнаружены четыре человека, которые бросили украинский флаг в мусорный бак и плюнули на него.
В связи с инцидентом взят под стражу мужчин 1980, 1987 и 1997 годов рождения и женщину 1997 г. р. Издание уточняет, что трое из них находились в нетрезвом состоянии.
О гражданстве задержанных не сообщается.
По факту надругательства над символом иностранного государства начато досудебное расследование. По законам Литвы, такие действия наказываются штрафом или ограничением свободы или лишением свободы до двух лет.
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