В Литве будут блокировать IP-адреса пропагандистских российских телеканалов
В среду Литовская комиссия по радио и телевидению дала обязательные указания интернет-провайдерам удалить доступ к IP-адресам пропагандистских телеканалов Кремля
Об этом информирует Delfi.
В частности, речь идет об идентификаторах российских каналов, которые находятся под санкциями Европейского Союза.
Литовская комиссия по радио и телевидению провела мониторинг, в ходе которого установлено, что в интернете распространяются пропагандистские телеканалы, подпадающие под санкции ЕС.
"В ходе мониторинга было установлено, что прием пакетов данных запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов серверов, и с их помощью появляется доступ к телеканалам "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых введены санкции за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов", - говорится в материале.
Поэтому принято решение поручить провайдерам сетей электронной связи общего пользования и услуг электронной связи не позднее 5 рабочих дней от сегодня отменить возможность доступа к определенным IP-адресам. Отмечается, что нарушения международных санкций влекут административную и уголовную ответственность.
- 24 февраля россияне привезли на временно захваченные территории пропагандистов: для телеканалов РФ снимали вражеские обстрелы, чтобы обвинить в них украинских защитников.
- Страны Европейского Союза в феврале согласовали десятый пакет санкций против России, символически принятый ровно через год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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