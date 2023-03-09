Об этом информирует Delfi.

В частности, речь идет об идентификаторах российских каналов, которые находятся под санкциями Европейского Союза.

Литовская комиссия по радио и телевидению провела мониторинг, в ходе которого установлено, что в интернете распространяются пропагандистские телеканалы, подпадающие под санкции ЕС.

"В ходе мониторинга было установлено, что прием пакетов данных запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов серверов, и с их помощью появляется доступ к телеканалам "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых введены санкции за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов", - говорится в материале.

Поэтому принято решение поручить провайдерам сетей электронной связи общего пользования и услуг электронной связи не позднее 5 рабочих дней от сегодня отменить возможность доступа к определенным IP-адресам. Отмечается, что нарушения международных санкций влекут административную и уголовную ответственность.