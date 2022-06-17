В литовских школах ввели 5 уроков украинского языка в неделю

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в телеграме.

Он обсудил с министеркой образования, науки и спорта Литвы Юргитой Шюгждениене организацию обучения украинских детей-беженцев.

Они договорились о дальнейшем сотрудничестве и создании рабочей группы по координации образовательных вопросов, а также обсудили организацию национального мультипредметного теста.

По словам Юргиты Шюгждениене, министерство образования, науки и спорта Литвы и дальше будет способствовать созданию условий для обучения школьников из Украины.

"Госпожа министр также сообщила, что в литовских школах введено преподавание 5 уроков украинского языка в неделю", - подчеркнул Сергей Шкарлетт.

11 июня в литовском Вильнюсе открылся первый в ЕС Украинский центр для беженцев.

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