В литовских школах ввели 5 уроков украинского языка в неделю
В школах Литвы ввели 5 уроков украинского языка в неделю для школьников-беженцев из Украины
Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в телеграме.
Он обсудил с министеркой образования, науки и спорта Литвы Юргитой Шюгждениене организацию обучения украинских детей-беженцев.
Они договорились о дальнейшем сотрудничестве и создании рабочей группы по координации образовательных вопросов, а также обсудили организацию национального мультипредметного теста.
По словам Юргиты Шюгждениене, министерство образования, науки и спорта Литвы и дальше будет способствовать созданию условий для обучения школьников из Украины.
"Госпожа министр также сообщила, что в литовских школах введено преподавание 5 уроков украинского языка в неделю", - подчеркнул Сергей Шкарлетт.
- 11 июня в литовском Вильнюсе открылся первый в ЕС Украинский центр для беженцев.
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