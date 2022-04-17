В Лисичанске задержали модератора местного Telegram-канала, в результате действий которой оккупанты прицельно обстреляли базу ВСУ и гражданские здания

Об этом сообщает Национальная полиция.



По предварительным данным, Нацполиция задержала жительницу Лисичанска, которая через местный Telegram-канал передала врагу информацию о месте дислокации военных подразделений ВС Украины.

Как стало известно, в результате действий задержанной здания, где находились украинские военные, а также близлежащие дома были обстреляны армией РФ.



На видео, опубликованном на официальной Facebook-странице Нацполиции, женщина рассказывает, что вскоре после начала войны она стала модератором одного из местных Telegram-каналов Лисичанска.

По ее словам, всю поступающую в чат информацию в целях безопасности модераторы должны были проверять перед публикацией, чтобы избежать "сливания" стратегически важных данных.



Как рассказывает задержанная, однажды ей написала неизвестная девушка и сообщила координаты здания, где находились подразделения Вооруженных сил Украины.

Незнакомка попросила отправить все данные администратору информационного чата.



Несмотря на запрет на обнародование такой информации задержанная выполнила просьбу и передала сообщения. А спустя некоторое время стало известно, что российские войска прицельно обстреляли указанный дом. Кроме того, обстрелом была повреждена прилегающая к базе ВСУ гражданская инфраструктура, которая находилась в непосредственной близости от дома задержанной. На видео она раскаивается и уверяет, что это был единственный случай.

Нацполиция сообщает, что женщину задержали сотрудники Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУНП совместно с сотрудниками Северодонецкого районного управления полиции.



Кроме того, в настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада усилила уголовную ответственность за коллаборационизм: будут наказывать лишением свободы от 10 до 12 лет.

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