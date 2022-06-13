В Лисичанске за сутки погибли три гражданских, в том числе 6-летний мальчик

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, сооружения местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горном – два дома и детский сад.

Наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое", - написал Гайдай.

Что касается ситуации в Северодонецке, то глава ОВА сообщил, что россияне продолжают штурмовать город и несколько оттеснили украинских военных за счет значительных преимуществ в артиллерии.

"Россияне уничтожают квартал за кварталом. Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка, трижды обстреляна территория "Азота", где еще остаются люди в бомбоубежищах", - отметил Сергей Гайдай.