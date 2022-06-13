В Лисичанске за сутки погибли три гражданских, в том числе 6-летний мальчик
За 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранено одно лицо
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, сооружения местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горном – два дома и детский сад.
Наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое", - написал Гайдай.
Что касается ситуации в Северодонецке, то глава ОВА сообщил, что россияне продолжают штурмовать город и несколько оттеснили украинских военных за счет значительных преимуществ в артиллерии.
"Россияне уничтожают квартал за кварталом. Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка, трижды обстреляна территория "Азота", где еще остаются люди в бомбоубежищах", - отметил Сергей Гайдай.
- Напомним, 12 июня в Луганской области рашисты продолжали обстреливать "Азот" и "Стеклопластик".
- 7 июня Россия обстреляла в Лисичанске рынок, горный колледж и школу.
- 6 июня Лисичанск посетил Владимир Зеленский.
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