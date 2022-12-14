В Лисичанске взрываются дома из-за утечек газа, оккупанты не готовы к зиме, - Гайдай
Из-за отсутствия готовности оккупантов к отопительному сезону в Луганской области в захваченном Лисичанске взрываются дома из-за утечек газа
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Еспресо.
"На оккупированной территории ситуация тяжелая, особенно там, где проходила активная фаза боевых действий. Я давно уже говорил, что оккупанты не смогут выполнить свои обещания по газу, электричеству, воде. Так оно и произошло", - сказал он.
По словам Гайдая, россияне где-то иногда подключают либо электричество, либо газ.
"Мы видим последствия. В Лисичанске взрываются дома, потому что происходит много утечек газа. Что касается электричества, сейчас будет минусовая температура, люди начнут подключать отопление электрическое и это все просто погорит. Сделано все ненадежно. Поэтому мы видим грузовики, которые привозят дрова в 9-этажные дома", - подытожил глава ОВА.
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