Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Еспресо.

"На оккупированной территории ситуация тяжелая, особенно там, где проходила активная фаза боевых действий. Я давно уже говорил, что оккупанты не смогут выполнить свои обещания по газу, электричеству, воде. Так оно и произошло", - сказал он.

По словам Гайдая, россияне где-то иногда подключают либо электричество, либо газ.

"Мы видим последствия. В Лисичанске взрываются дома, потому что происходит много утечек газа. Что касается электричества, сейчас будет минусовая температура, люди начнут подключать отопление электрическое и это все просто погорит. Сделано все ненадежно. Поэтому мы видим грузовики, которые привозят дрова в 9-этажные дома", - подытожил глава ОВА.