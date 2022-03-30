В Лисичанске в результате артобстрелов пострадала семья, двое детей в критическом состоянии, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительной информации, в 10 утра 30 марта российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Лисичанска Луганщины.

В результате обстрела, в частности, пострадала местная семья.

Родители получили огнестрельные ранения, они госпитализированы.

Состояние двух детей сейчас критическое:

двухлетняя дочь получила огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с выпадением кишечника и осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных сплетений;

восьмилетний сын получил множественные огнестрельные ранения с размозжением обеих стоп и обеих голеней.

Медики пытаются спасти им жизнь.

Прогнозируется ампутация нижних конечностей у обоих детей.

Напомним, что утром 30 марта в Лисичанске оккупанты обстреляли детский сад.