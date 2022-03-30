В Лисичанске в результате артобстрелов пострадала семья, двое детей в критическом состоянии, - Гайдай
В Лисичанске Луганской области в результате артобстрелов пострадала семья, двое детей находятся в критическом состоянии
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительной информации, в 10 утра 30 марта российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Лисичанска Луганщины.
В результате обстрела, в частности, пострадала местная семья.
Родители получили огнестрельные ранения, они госпитализированы.
Состояние двух детей сейчас критическое:
двухлетняя дочь получила огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с выпадением кишечника и осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных сплетений;
восьмилетний сын получил множественные огнестрельные ранения с размозжением обеих стоп и обеих голеней.
Медики пытаются спасти им жизнь.
Прогнозируется ампутация нижних конечностей у обоих детей.
- Напомним, что утром 30 марта в Лисичанске оккупанты обстреляли детский сад.
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