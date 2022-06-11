В Лисичанске создана военная администрация
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня подписал указ о создании военной администрации в городе Лисичанск Луганской области
Об этом говорится в указе президента.
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области", - говорится в сообщении.
Своим распоряжением Зеленский назначил начальником Лисичанского ВА Шибика Валерия Сергеевича.
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