В Лисичанске создана военная администрация

Об этом говорится в указе президента.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области", - говорится в сообщении.

Своим распоряжением Зеленский назначил начальником Лисичанского ВА Шибика Валерия Сергеевича.

25 мая глава Луганской ОВА сообщил, что в Лисичанске погибших хоронят в братской могиле.

7 июня в результате обстрелов в Лисичанске загорелись рынок и два учебных заведения, в общей сложности пострадали пять человек.

9 июня Сергей Гайдай сказал , что Лисичанск находится под чрезвычайно мощными обстрелами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb