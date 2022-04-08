В Лисичанске сегодня прошла эвакуация, - Заика

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV

Сегодня прошла эвакуация. 380 лисичан выехали в Кропивницкий и 30 человек на Днепр. Очень помогают пасторы из Днепра, дают автобусы, сколько нужно. Водители отдыхают и снова к нам. Люди уезжают, в городе осталось примерно 30 процентов от стотысячного города”,- сообщил Заика

Руководитель Лисичанской городской ВГА также добавил, что обстрелы не утихают, стреляют из минометов и ракет, из ствольной артиллерии.

“Очень слышно нам и видно Рубежное, слышно Попасную, слышно Золотогорское, слышно Северодонецк. Мы немного выше находимся, поэтому нам видны Северодонецк и Рубежное. Обстрелы не утихают, гатят из минометов и ракет, из ствольной артиллерии. Обстрелы не прекращаются. Днем, соседний город, не хочу называть, чтобы не привязываться, погибла женщина. Это люди, помогавшие с волонтерством в близлежащих местах. Поэтому ситуация очень напряженная”, - добавил Заика

Напомним: 6 апреля благодаря работе гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 4 892 человека

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