В Лисичанске россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар, есть угроза взрыва резервуаров

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Россияне в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ", - отметил он.

Пожар охватил площадь 360 квадратных метров, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались потушить пожар, однако россияне начали стрелять из артиллерии и пожарным пришлось остановить работу и покинуть местность. Тушение огня невозможно, обстрелы продолжаются.

16 апреля РФ также обстреляла Лисичанский НПЗ.

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