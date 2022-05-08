В Лисичанске россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар, есть угроза взрыва резервуаров
В Лисичанске в Луганской области 8 мая оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод, в результате чего произошел пожар, который нельзя потушить из-за российских обстрелов
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Россияне в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ", - отметил он.
Пожар охватил площадь 360 квадратных метров, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались потушить пожар, однако россияне начали стрелять из артиллерии и пожарным пришлось остановить работу и покинуть местность. Тушение огня невозможно, обстрелы продолжаются.
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