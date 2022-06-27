В Лисичанске россияне обстреляли из "ураганов" толпу людей: 8 человек погибли, 20 травмированы
Российские оккупанты 27 июня обстреляли толпу мирных жителей, когда те пришли набирать техническую воду в цистерну
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его данным, сегодня россияне открыли огонь из РСЗО "Ураган" и попали в толпу местных жителей, которые именно пришли набирать воду от подвезенной цистерны.
В результате обстрела восемь лисичан погибли, еще 21 человек госпитализирован. Как отмечает Гайдай, пятеро из них остались в Лисичанске. Остальные 16 человек были эвакуированы в больницы в другие регионы.
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