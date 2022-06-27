Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его данным, сегодня россияне открыли огонь из РСЗО "Ураган" и попали в толпу местных жителей, которые именно пришли набирать воду от подвезенной цистерны.

В результате обстрела восемь лисичан погибли, еще 21 человек госпитализирован. Как отмечает Гайдай, пятеро из них остались в Лисичанске. Остальные 16 человек были эвакуированы в больницы в другие регионы.

Напомним, Российские оккупанты 27 июня в очередной раз накрыли огнем Харьков. Под обстрелы попали Немышлянский район и Северная Салтовка. Есть погибшие

В этот же день российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, погибли мирные жители

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