В Лисичанске россияне атаковали завод, обстреляли ТЦ и дома

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

Россияне безуспешно пытаются окружить ВСУ, атакуя Лисичанск с юга и запада. Также захватчики не могут захватить автодорогу, соединяющую город с Бахмутом.

Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. объекту удалось ликвидировать пожар на площади почти 500 кв. м", - подчеркнул глава ОВА.

Под сильными вражескими обстрелами также оказались Белогоровка и Волчеярока.

"В одной из больниц Днепра 30 июня скончался житель Лисичанска, получивший тяжелые ранения неделю назад. К сожалению, врачам не удалось спасти мужчине жизнь", - отметил Сергей Гайдай.

Россияне штурмуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, содержат северо-западную и юго-восточную его части.

Также они провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Волчоярки и Малорязанцево. Оккупанты частично преуспели. Сейчас они удерживают под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

"В то же время наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти", – отметил глава ОВА.

30 июня офицер областной терробороны Луганской области Сергей Шакун отметил, что Лисичанск остался почти единственной точкой, где нет оккупантов в Луганской области. Россия бросает все силы на захват Лисичанска. Украинские защитники удерживают позиции и усиливаются более мощным дальнобойным оружием и авиацией.

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