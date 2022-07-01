В Лисичанске россияне атаковали завод, обстреляли ТЦ и дома
В Лисичанске в Луганской области 30 июня оккупанты обстреляли дома, 2 ТЦ, нефтеперерабатывающий завод. Умер горожанин, раненый ранее
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
Россияне безуспешно пытаются окружить ВСУ, атакуя Лисичанск с юга и запада. Также захватчики не могут захватить автодорогу, соединяющую город с Бахмутом.
Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. объекту удалось ликвидировать пожар на площади почти 500 кв. м", - подчеркнул глава ОВА.
Под сильными вражескими обстрелами также оказались Белогоровка и Волчеярока.
"В одной из больниц Днепра 30 июня скончался житель Лисичанска, получивший тяжелые ранения неделю назад. К сожалению, врачам не удалось спасти мужчине жизнь", - отметил Сергей Гайдай.
Россияне штурмуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, содержат северо-западную и юго-восточную его части.
Также они провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Волчоярки и Малорязанцево. Оккупанты частично преуспели. Сейчас они удерживают под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.
"В то же время наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти", – отметил глава ОВА.
- 30 июня офицер областной терробороны Луганской области Сергей Шакун отметил, что Лисичанск остался почти единственной точкой, где нет оккупантов в Луганской области. Россия бросает все силы на захват Лисичанска. Украинские защитники удерживают позиции и усиливаются более мощным дальнобойным оружием и авиацией.
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