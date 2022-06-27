Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции Луганской области Виктор Левченко в комментарии Радио Свобода .

"Эвакуация проходит, но она проходит уже тихо, никто не объявляет о ней. Сейчас очень активно по эвакуации работает ГСЧС на бронированном транспорте, полиция. Все одной командой пытаемся разными путями спасти как можно больше людей. Точную цифру называть не буду. Вчера были эвакуированы дети , позавчера были эвакуированы дети", – сказал Левченко.

По его словам, Силы обороны контролируют дороги в город, но пути под постоянным огнем российских военных.

"В Лисичанске происходит настоящий ад. Постоянные обстрелы, город просто уничтожается. Город не блокирован. Военные держат коридоры, есть доступ в город, но все пути простреливаются. Также вражеская авиация наносит удары", - отметил Левченко.

Он добавил, что в городе ориентировочно находится около 10-15 тысяч человек.