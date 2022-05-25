В Лисичанске погибших хоронят в братской могиле, - глава ОВА
В Лисичанске Луганской области полицейские хоронят погибших и умерших в братской могиле
Сейчас в такой могиле в одном из районов похоронены 150 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Луганской области полицейские заменили похоронные бюро. В Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены 150 человек", – написал он.
Полиция Луганской области подменяет многие службы, по его словам. В частности, была специально сформирована похоронная команда.
"После войны родственники могут осуществить перезахоронение. Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти. Вечная память погибшим. После войны мы все сделаем по-человечески…", - заметил Сергей Гайдай.
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