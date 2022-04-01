В Лисичанске починили газопровод высокого давления, - Луганская ОВА

Об этом заявили в Луганской ОВА .



"В Лисичанске восстановили газопровод высокого давления - один из больших районов города снова с газом. Сегодня, 1 апреля, специалистами Лисичанского МРУЭГГ восстановлен магистральный газопровод высокого давления 400 мм диаметром", - говорится в сообщении.



Это позволило возобновить питание второго ввода на Лисичанск.

Заметим, ранее в Лисичанске оккупанты снарядом повредили газопровод высокого давления.

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