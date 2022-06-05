В Лисичанске от обстрелов рашистов погибла женщина, еще двое ранены
Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганщину. 4 июня рашисты нанесли удар по предприятию "Азот" в Северодонецке, а в Лисичанске – зданиям полиции и почты. Также погибла местная жительница, двое мужчин получили ранения
Об этом сообщил в телеграмме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .
"Вчера утром в результате обстрелов армией РФ в своем помещении в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу", – говорится в сообщении.
Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошкивку рашисты обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесли вблизи Горного и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" – по Лисичанску.
В результате в Горном повреждено 13 домов, Лисичанске – пять, а также отделение полиции и Укрпочты. В Северодонецке кафиры обстреляли предприятие "Азот".
4 июня удалось эвакуировать троих жителей Луганщины в другой регион.
- 4 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка в Луганской области и опрокинули в городе резервы.
- В Луганской области 3 июня россияне убили 3 человека, в том числе ребенка, ранили гражданских и повредили по меньшей мере 33 дома.
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