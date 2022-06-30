В Лисичанске остается 15 тыс. жителей, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Что касается людей, которые остаются в городе, примерно 15 тысяч, это в Лисичанске. Были предложения, чтобы депортировать весь город. Мы все же эвакуируем людей, а не депортируем", - сказал Гайдай.

По его словам, россияне постоянно пытаются штурмовать Лисичанск, бои продолжаются в окрестностях, сам же город находится под постоянными обстрелами.

"Российская армия пытается штурмовать постоянно. Огромное количество техники стянули, огромное количество людей и обстрелы и атаки не прекращаются вообще. Трасса Бахмут – Лисичанск давно уже не используется, потому что она постоянно под плотными обстрелами российской армии", – сообщил глава области.

Сергей Гайдай добавил, что при возможности в город подвозят гуманитарную помощь и эвакуируют людей.

В результате российского обстрела Лисичанска кассетными боеприпасами 27 июня тяжело ранено более 20 человек, в том числе детей.

29 июня Гайдай сообщил, что на Лисичанск россияне бросили две батальонно-тактические группы с тяжелым вооружением. Российские кафиры преобладают в личном составе и технике.

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