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В Лисичанске оккупанты обустроили военный госпиталь в многоквартирном жилом доме, - Генштаб

7 октября, 2023 суббота
19:43
Война с Россией

В течение суток, 7 октября, на фронте произошло 50 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в субботу, 7 октября.

Вражеские обстрелы Украины

Враг нанес 8 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. Ночью кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам припортовой инфраструктуры в Одесской области, а также по центральной части города Миргород Полтавской области. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили зернохранилище, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на основных направлениях фронта

В течение суток произошло 50 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степовое Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Волфино, Писаревка, Грабовское, Порозок Сумской области; Уды, Плетенивка, Милово Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 10 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные ударі неподалеку от Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Катериновки, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дачное, Северное, Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага у Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Опытное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 12 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем окупантов находились около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении под плотным огнем артиллерии и авиационными ударами наши защитники отразили 8 атак врага в районе Водяного Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение восточнее Золотой Нивы Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Володино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационный удар возле Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Нечаево, Херсон и Широкая Балка Херсонской области.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями

Так, в городе Лисичанск Луганской области российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме, где проживает гражданское население. Также, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в находящиеся рядом частные дома с целью освобождения палат больницы для приема раненых военнослужащих оккупационных войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

  • За прошедшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, 43 раза обстрелял из реактивных систем залпового огня позиции наших войск и населенные пункты Украины.
Украина
Россия
Запорожье
Херсонщина
Марьинка
Авдеевка
Бахмут
Купянск
Лиман
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