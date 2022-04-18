В Лисичанске оккупанты обстреляли здание патрульной полиции, есть пострадавшие, - Гайдай
В луганском Лисичанске российские оккупанты совершили артобстрел здания патрульной полиции, есть пострадавшие
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Так, 17 апреля в 20:40 российские оккупанты совершили очередной артобстрел города Лисичанск в Луганской области. На этот раз вражеские снаряды попали в админздание областного управления патрульной полиции.
По словам главы ОГА, шестеро сотрудников полиции пострадали. Они были госпитализированы в медучреждение с акубаротравмами.
- 17 апреля в Лисичанске задержали модераторку местного Telegram-канала, в результате действий которой оккупанты прицельно обстреляли базу ВСУ и гражданские дома.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное