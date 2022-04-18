В Лисичанске оккупанты обстреляли здание патрульной полиции, есть пострадавшие, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



Так, 17 апреля в 20:40 российские оккупанты совершили очередной артобстрел города Лисичанск в Луганской области. На этот раз вражеские снаряды попали в админздание областного управления патрульной полиции.



По словам главы ОГА, шестеро сотрудников полиции пострадали. Они были госпитализированы в медучреждение с акубаротравмами.

17 апреля в Лисичанске задержали модераторку местного Telegram-канала, в результате действий которой оккупанты прицельно обстреляли базу ВСУ и гражданские дома.