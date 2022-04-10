В Лисичанске оккупанты обстреляли правоохранителей, которые доставляли гумпомощь и эвакуировали людей из убежищ, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Патрульные Луганщины при доставке продуктов и эвакуации населения из убежищ попали под обстрел. Это произошло вчера в Лисичанске в районе Стеклозавода", - рассказал он.



Однако правоохранители смогли привезти гуманитарную помощь жителям отдаленных районов Лисичанска и Павлограда под Северодонецком. Сергей Гайдай добавил, что полиция ежедневно эвакуирует население в обстрелянных россиянами автобусах, разыскивает людей в убежищах и доставляет помощь.

Напомним, 1 апреля россияне обстреляли полицейских , которые везли гуманитарную помощь в Марьинку.

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