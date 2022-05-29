Об этом информирует в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Это были тяжелые сутки для города: авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома. Российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четверо местных жителей госпитализированы с травмами разной степени тяжести", - пишет глава Луганщины.

В Северодонецке враг продолжает штурм, бои ведутся и сейчас. Еще 13 домов разрушены.

Кроме того, в районе Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако вблизи Устиновки Россия нанесла авиаудары.

Известно, что в Горском разрушены 11 домов, в Тошковке – семь, Врубовке – шесть и еще два в Нырково.

28 мая на фронте отбиты семь атак россиян, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

Российские войска 27 мая начали прямой штурм Северодонецка. Город полностью не окружили. Российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку штурма Северодонецка в Луганской области и после потерь отошли на ранее занятые позиции.

Как отмечают в Институте изучения войны, Северодонецк важен на этом этапе войны только для того, чтобы Москва могла полностью заявить о захвате Луганщины, впрочем, это не даст России никакой значительной военной или экономической выгоды.

Напомним, как сообщал глава ВГА Стрюк, Северодонецк подвергается перекрестным обстрелам с трех сторон.

Россияне продолжают плотно обстреливать Луганскую область, в Северодонецке четверо погибших в одной многоэтажке.

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